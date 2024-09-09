Лидером среди ввезенного секонд-хенда в прошлом месяце стал Volkswagen Golf.

В августе автопарк нашей страны пополнили более 25,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать эти цифры с показателями прошлого года, то количество регистраций выросло на 22%. По сравнению с июлем рост составил почти 29%. По словам экспертов, это является лучшим показателем за последние 25 месяцев.

Наибольшей популярностью в данном сегменте пользуются бензиновые автомобили - их доля составила 46%. Сразу за ними следуют дизельные (25%) и электрические (20%) авто.

Видео дня

Гораздо более скромные показатели демонстрируют гибриды и авто с ГБО - их доля составила 5% и 4%, соответственно.

ТОП-10 самых популярных моделей августа выглядит так:

Volkswagen Golf - 1325 единиц;

Renault Mégane - 1037;

Škoda Octavia - 959;

Volkswagen Passat - 738;

Volkswagen Tiguan - 685;

Audi Q5 - 671;

Nissan LEAF - 658;

Tesla Model Y - 588;

Nissan Rogue - 581;

Tesla Model 3 - 561.

Средний возраст подержанных легковушек, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, составляет 8,6 года. Всего с начала 2024-го свою первую регистрацию в нашей стране прошли 159 тыс подержанных легковых авто.

Подержанные автомобили - советы экспертов

Ранее специалист Джон Кадоган предостерег людей, которые покупают подержанные авто, от распространенной ошибки. Он призывает владельцев обновлять свои данные сразу после покупки автомобиля, чтобы иметь возможность получать уведомления об отзыве или предупреждения о безопасности.

Отметим, что отзыв является предупреждением, которое присылают автомобилистам в том случае, когда в машине обнаружили серьезный дефект.

В то же время, другой эксперт, Скотти Килмер, предупреждает водителей подержанных авто об угрозе "износа двигателя". По его словам, неисправности в некоторых моделях подержанных автомобилей могут дать о себе знать гораздо раньше, чем хотелось бы.

Вас также могут заинтересовать новости: