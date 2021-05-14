Люди не пострадали / фото Думская
В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в опору.
Читайте также"Укрзализныця" запустила новый поезд Ковель-НиколаевКак сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», авария произошла сегодня утром на улице Леонтовича.
«В результате наезда на посторонний предмет произошел сход второй тележкой вагона трамвайного маршрута №28», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что после схода с рельсов трамвай врезался в бетонную опору электросетей, это привело к ее повреждению.
Люди не пострадали. Движение маршрута приостановлено.
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