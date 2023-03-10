Из-за ремонтных работ ожидается изменение расписания движения поездов на трех важных участках.

"Укрзализныця" начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры сразу на трех важных участках, в связи с чем расписание движения нескольких десятков поездов претерпевает изменения.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, в частности, на участке "Фастов – Казатин" на период этих работ все поезда будут замедлены на 5-25 минут. Это будет касаться сразу 37 поездов.

На участке "Одесса – Подольск" в период с 27 марта по 14 апреля изменится расписание движения 9 поездов – до 5 мин на пути следования.

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Также будут изменены расписания движения ряда поездов раховского направления: поезд №55 "Киев – Рахов" с 26 марта по 9 мая будет отправляться из Киева в 18:41 и заканчивать свой маршрут в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 "Рахов – Киев" с 27 марта по 10 мая будет начинаться в Ивано-Франковске (вместо Рахова) и следовать по привычному расписанию движения (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22).

Станция Ясиня станет временной конечной для поезда №95/96 "Киев – Рахов" в период с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Ясини – с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней. По субботам и воскресеньям поезд прибудет и отправится с обычной конечной остановки Рахов.

Для поезда №25/26 "Одесса – Рахов" с 26 марта до 9 мая (при отправлении из Яремче – с 27 марта до 10 мая) за исключением выходных дней временной конечной станцией станет Яремче. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с обычной конечной остановки Рахов.

Также в период с 27 марта по 10 мая региональный поезд №809/810 "Львов – Рахов – Львов" будет курсировать только по выходным, а пригородный поезд №6441/6442 "Коломыя – Деловое – Коломыя" будет следовать в сообщении "Коломыя – Яремче – Коломыя" (кроме выходных, когда будет доезжать до Делового).

"Мармаросский экспресс" №753/754/755/756 "Рахов – Валя Вишеулуй – Рахов" не будет курсировать с 27 марта по 10 мая.

Между тем с 12 марта возвращается рейс №807/808 "Львов – Коломыя – Львов".

Что нового в "Укрзализныце"

"Укрзализныця" с 1 марта добавила вагон класса RIC к наиболее популярному рейсу №67/68 "Киев – Варшава Всходня", таким образом, увеличив количество доступных на него билетов.

Также 1 марта "Укрзализныця" получила последние 15 пассажирских вагонов из 100, которые были заказаны в 2021 году за средства государственного бюджета.

10 марта украинцы через приложение "Дія" определились с новым названием для "Юго-Западной железной дороги".

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