В Житомирской области все еще действует запрет высадки и посадки пассажиров.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования во всех областях, кроме Житомирской.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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«Укрзализныця» восстанавливает полноценное курсирования поездов дальнего следования, движение в которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас карантин - запрет высадки и посадки пассажиров - действует только в Житомирской области», - сказано в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что отмена и возобновление остановок поездов в связи с карантином осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Что этому предшествовало

«Укрзализныця» восстанавливает сообщение Харькова с Днепром, Ривненской области и Волыни с Херсоном и Николаевом, а Мариуполя с Одессой.

«Укрзализныця» на майские праздники назначит дополнительные рейсы 5 поездов.

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Автор: Павел Степанец