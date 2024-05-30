В первом квартале в нашу страну всего импортировали 86 590 легковых авто.

Три четверти всех автомобилей, которые были импортированы в Украину, пришлось на машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Об этом со ссылкой на данные Гостаможслужбы сообщает "Укравтопром".

В целом структура импорта легковушек в первом квартале выглядит следующим образом:

бензиновые – 52%;

дизельные – 23%;

электро – 18%;

гибридные – 7%.

Ранее сообщалось, что в первом квартале импорт легковых авто стоил более 1,1 млрд долларов, а общее количество импортируемых легковушек составило 86 590 единиц.

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Крупнейший поставщик легковых автомобилей по итогам этого периода – Германия: из этой страны завезли более 17 тыс. авто. На втором месте находятся Соединенные Штаты (14 517 ед.), на третьем – КНР (9173 ед.).

Также в десятку попали Япония, Корея, Словакия, Франция, Мексика, Великобритания и Чехия.

Автомобили, которым отдавали предпочтение в апреле

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Если говорить об этом сегменте, то наибольшим спросом пользовались машины, оборудованные бензиновыми двигателями – их доля равнялась 40%. Вторыми по популярности оказались электрические авто, на третьем месте оказались дизельные. В то же время чаще всего новые легковые авто в прошлом месяце покупали в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и городе Киеве. На эти рынки пришлось почти 65% продаж новых легковушек.

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