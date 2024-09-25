Система разработки тарифов для перевозки грузов в Укрзализныце должна базироваться на европейских принципах дифференциации и предусматривать введение коэффициентов. Об этом заявил президент ОП Александр Каленков, комментируя вопрос "гармонизации" грузовых тарифов, который инициирует УЗ.

"Системы классов грузов, которая сейчас есть, не устраивает. Стоимость перевозки разных грузов разная, поэтому и тарифы должны быть разными. Но должны быть не классы. К примеру, в Польше есть базовая ставка, к которой добавляется коэффициент - в зависимости от маршрута и сопутствующих услуг", - говорит Каленков.

По его словам, коэффициенты для грузов разные, если, к примеру, грузоотправитель отправляет не 60 вагонов, а один, или если работает сезонно, или если использует больше промежуточных или сортировочных станций.

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"Такая система работает в Польше, и там тарифный сборник - это два листа бумаги. А у нас тарифный сборник - это целая кипа бумаг. И эта непрозрачность устраивает Укрзализныцю прежде всего, потому что они здесь могут делать все, что хотят", - отметил эксперт.

Каленков убежден: в случае "гармонизации", которую предлагает УЗ, начальный грузовой тариф должен быть значительно снижен, а система тарифообразования - полностью изменена на основе применения таких коэффициентов.

"Надо убрать систему классов. Но одновременно, в этот же момент, ввести другую систему. Мы обсуждаем проблему унификации классов в энергетике, и это то же самое. Директивы Евросоюза говорят: тарифы монополий должны быть экономически обоснованы. И если стоимость услуг разная, должен быть разный тариф. Иначе это кроссубсидирование", - резюмировал эксперт.

Напомним, Укрзализныця подала в правительство план "гармонизации" тарифов на перевозки: если его примут, стоимость перевозки стройматериалов вырастет на 52%, руды и угля - на 7%, возврата пустых вагонов - на 67%.

В свою очередь президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий заявил, что если УЗ повысит тарифы на грузовые перевозки, цена на строительные материалы вырастет, а о скидках придется забыть.