СБУ ведет расследование против бывшего руководства "Антонова"

Выявлены факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований, по результатам материалов проверки действий бывшего руководства госпредприятия "Антонов".

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», в который входит предприятие «Антонов».

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«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю», - говорится в сообщении. Санкция по данной статье предусматривает наказание от штрафа в сто необлагаемых минимумов до трех лет лишения свободы.

В пресс-службе напомнили, что в мае этого года "Укроборонпром" по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, осуществил проверку отдельных эпизодов деятельности руководства "Антонова".

«По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации «Антонова», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 июня «Укроборонпром» принял решение о прекращении полномочий президента предприятия ГП "Антонов" Александра Донца и назначил временным исполняющим обязанности вице-президента по проектированию «Антонов» Александра Лося.

Однако, позже суд восстановил Александра Донца в должности руководителя «Антонов». 15 июня глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус повторно предоставил приказ о прекращении полномочий Президента «Антонов». Но суд снова остановил действие этого приказа.

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