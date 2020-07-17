В КГГА анонсировали капитальный ремонт Крещатика и Майдана Незалежности, но не в этом году

На Майдане планируют заменить гранитное покрытие, установить новое освещение, осуществить реконструкцию лифтов в подземном переходе, обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.

В следующем году планируется капитально отремонтировать Майдан Незалежности и улицу Крещатик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Мы планируем осуществить капитальный ремонт Майдана Незалежности и главной улицы столицы - Крещатика. Эти масштабные работы запланированы на следующий год. Сегодня идет проектирование обновления этих объектов», - сказал Кличко.

По его словам, на Майдане Незалежности планируют заменить гранитное покрытие, установить новое освещение, осуществить реконструкцию лифтов в подземном переходе, обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.

«Это - планы. Как я сказал, проект капитальных ремонтов Крещатика и Майдана Незалежности мы примем после завершения его разработки», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, ранее на Крещатике вместо каштанов появился можжевельник.

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