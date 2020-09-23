Лидерами по темпам работ оказались Закарпатская, Харьковская, Запорожская, Сумская область и Луганская области.

В Украине на данный момент уже восстановлено 2022 километра дорог государственного и местного значения.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

"В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог "Укравтодора" завершили устройство 2022 километра дорог, еще 800 километров дорог - выполнены в выравнивающем слое. Устройство верхнего слоя - финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, заменили основу дорожной одежды и уложили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов", - говорится в сообщении.

Ближайшие планы "Укравтодора"

В пресс-службе отметили, что на очереди нанесение разметки, устройство обочин и остановок, установка дорожных знаков и барьерного ограждения.

"После этого происходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний - участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет", - говорится в сообщении.

Области-лидеры по ремонту дорог

Отмечается, что в лидерах по темпам работ: Закарпатская область - 223,5 километра, Харьковская область - 221,2 километра, Запорожская область - 168,8 километра, Сумская область - 149,9 километра, Луганская область - 133 километра, Львовская область - 130,1 километра.

"Сейчас работы уже проводятся на 4 тысячи километров дорог государственного значения. На 70% из них уже устроен выравнивающий слой. Планируется, что до конца года показатель восстановленных дорог составит 4200 километров", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В этом году на строительство дорог государственного значения в Украине выделят 85 миллиардов гривень, на дороги местного значения - 22 миллиарда гривень.

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Автор: Александр Куницкий