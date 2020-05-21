Киев за день перед запуском общественного транспорта остановился в пробках (карта)

Многие магистрали заполнены транспортом, из-за чего движение на них остановлено.

В Киеве в четверг утром образовались пробки на дорогах, ведущих из спальных районов в центр города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Традиционно заблокированы основные магистрали, ведущие в центр города. Прежде всего - из левобережных районов. На Северном мосту пробка тянется по проспекту Шухевича от станции метро "Почайна", от моста Метро транспорт стоит на Броварском проспекте и бульваре Перова. Возле моста Патона остановился проспект Соборности - аж до Дарницкой площади, а перед Дарницком мостом пробка на одноименном шоссе. Перед Южным мостом автомобили скопились по проспекту Бажана до станции метро "Харьковская".

На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Лобановского, Голосеевском, Набережном шоссе, бульваре Шевченко и многих других.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая в Украине возобновится полноценное движение наземного общественного транспорта. Запуск метрополитена планируется на понедельник, 25 мая.