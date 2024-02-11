Речь идет о пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов".

Завтра в 10 утра польские перевозчики планируют заблокировать еще два пункта пропуска - "Устилуг" и "Угринов".

"Завтра участники акции анонсировали, что будут блокировать пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов". Такие действия могут начаться ориентировочно в 10 часов", – рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что польские пограничники не могут повлиять на ситуацию. Протестующие стоят не на самой границе, а на автодорогах на подъезда к ним, что затрудняет движение транспортных средств.

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Блокировка границы

9 февраля с 10:00 утра польские фермеры устроили пикет и снова перекрыли границу на пункте пропуска "Медика-Шегини". Позже протестующие заблокировали грузовой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Того же дня, венгерские фермеры вышли на протест возле пункта пропуска "Захонь" на границе с Украиной. Протестующие обвинили Украину в поставках ГМО-продуктов.

Позже протестующие заблокировали грузовой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". К этому пограничному пункту польские фермеры с самого утра начали подъезжать на тракторах, а также заблокировали пункт "Рава-Русская".

Уже 10 февраля было возобновлено движение грузовиков по пункта пропуска "Медика-Шегини".

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