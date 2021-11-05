Сейчас грузовые перевозки на Укрзализныце превращаются в сплошную опасность. Только за последние 8 месяцев на железных дорогах зафиксировали 124 аварии и 1 катастрофу.

Замена грузовых вагонов из исчерпанных сроком нормативной эксплуатации на новые – необходимое условие для улучшения ситуации с безопасностью железнодорожного движения.

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы АО Укрзализныця Валерий Ткачев в комментарии программе "Факты" телеканала ICTV.

"Только обновив парк (вагонный, - ред.), мы сможем обеспечить безопасность движения, улучшить свои показатели по грузовой работе", – подчеркнул он.

Сейчас грузовые перевозки на Укрзализныце превращаются в сплошную опасность. Только за последние восемь месяцев на железных дорогах зафиксировали 124 аварии и одну катастрофу.

Как выяснили журналисты, это часто случается из-за старых товарных вагонов, которые продолжают использовать преимущественно частные перевозчики. Эти вагоны уже давно исчерпали срок эксплуатации: они часто ломаются, сходят с рельсов и создают аварийные ситуации, которые потенциально могут привести к трагедии с пострадавшими или даже погибшими.

Например, в сюжете упоминается одна из крупнейших аварий на Житомирщине, которая произошла недавно с вагонами известной компании Ferrexpo. Тогда возле села Чернорудка с рельсов сошли сразу 12 вагонов.

"Если бы навстречу этим поездам двигался поезд с людьми - это привело бы к трагедии с пострадавшими, а может и погибшими", – отметили журналисты.

В парламенте обеспокоены ростом аварий на железной дороге, заявив, что программу обновления вагонного парка в стране нужно воплощать немедленно.

"Мы должны поставить точку на этом", – подчеркнул депутат Алексей Мовчан в комментарии.

Он также вспомнил аварийный сход вагонов возле Чернорудки.

"Недавно произошел досадный случай с вагонами компании Ferrexpo – одного из крупнейших экспортеров железной руды. Их вагоны, которые были такого качества, как мы говорили – с продленным сроком эксплуатации – сошли с рельсов. Может, их как-то и ремонтировали, но факт остается фактом: такая богатая компания и пользуется, извините, хламом", – отметил он.

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев уточнил, что практически все железнодорожные аварии были с частными вагонами.

"Это были не вагоны Укрзализныци, это с компаниями, которые имеют эти вагоны на своем балансе", – сказал он.

На эту проблему уже отреагировали в Министерстве инфраструктуры. Там разработали и обнародовали проект приказа о порядке списания вагонов с истекшим сроком эксплуатации. Уже вскоре его должны принять на правительственном заседании.

Во исполнение приказа в Мининфраструктуры хотят в течение следующих 7 лет закупить более 45 тыс. новых вагонов, исключительно украинского производства.

"Это даст толчок для восстановления вагоностроительной отрасли, которая переживает сейчас не лучшие времена. Предприятия наконец получат большие заказы, люди будут иметь работу, а местные общины получат больше налогов", – говорится в сюжете Фактов ICTV.

Автор: Григорий Бондарь