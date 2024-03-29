Скоростная электричка с сегодняшнего дня будет курсировать из Днепра в Синельниково.

"Укрзализныця" с 29 марта расширяет маршрут модернизированных электропоездов Dnipro City Express.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, на первом этапе проекта, который стартовал в декабре 2023 года, модернизированные электропоезда отправились в рейсы по маршруту Днепр - Каменское - Днепр.

"На втором этапе добавляем больше удобных сообщений агломерации Днепра - с 29 марта модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать сообщением Каменское - Днепр - Синельниково", - заявили в "УЗ".

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Отмечается, что поезда будут останавливаться на станциях Нижнеднепровск, Ксеньевка, Игрень, Синельниково-2 и других промежуточных, обеспечивая таким образом удобное тактовое сообщение между районами и берегами самого Днепра и для жителей агломерации.

По информации "Укрзализныци", отныне, кроме рейсов из Каменского в Днепр, в течение дня из Каменского до станции Синельниково через Днепр будут отправляться 4 рейса, 2 - со станции Синельниково в Каменское через Днепр, 3 - в направлении Днепр - Синельниково и 5 - в обратном направлении.

Первые утренние рейсы стартуют из Днепра до станции Синельниково в 05:30, из Каменского в Днепр и Синельниково в 05:42, из Днепра в Каменское в 05:14 и из Синельниково в Днепр в 05:49.

В пресс-службе перевозчика добавили, что на маршруте курсируют восстановленные на мощностях "Укрзализныци" электропоезда серии ЕПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще - портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Запуск Dnipro City Express: что известно

С 20 декабря 2023 года "Укрзализныця" запустила систему пригородного сообщения Dnipro City Express с обновленным подвижным составом.

На первом этапе проекта Dnipro City Express курсирует по маршруту Днепр - Каменское.

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