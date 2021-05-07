Водителям предоставляется скидка 50%, если оплата осуществляется в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

В Киеве с 1 мая запустили электронную систему проверки оплаты штрафов за неоплаченную парковку.

Как сообщается на официальном сайте киевской власти, коммунальное предприятие «ГИВЦ» оцифровало процесс.

Читайте такжеУкраинские водители будут получать уведомления о штрафах по новым правилам: что изменилось

Ранее инспекторы долго сверяли с несколькими источниками информацию относительно оплаты парковки и выписывали штрафы вручную. Теперь весь процесс выписывания штрафов можно осуществить за несколько минут.

«По номеру машины инспектор мгновенно проверит оплату парковки. В случае неуплаты будет выполнена фотофиксация и сгенерирована доказательная база. Система также автоматически генерирует сообщение с QR-кодом о привлечении к административной ответственности. Сообщение можно будет быстро распечатать и оставить на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства», - информируют в Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, система защищена по современным стандартам кибербезопасности. Инспекторы не имеют доступа к персональным данным водителей, а вся информация хранится в зашифрованном виде в городском дата-центре.

Система штрафования интегрируется с Единым государственным реестром транспортных средств, Реестром административных правонарушений и городским приложением «Київ Цифровий». Владельцы автомобилей могут получать уведомления о штрафах с доказательной базой и сразу оплачивать их.

Водителям предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата осуществляется в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Что этому предшествовало

2 февраля 2021 года в Украине для ФОПов запустили новую функцию контроля за штрафами за нарушение ПДД.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая