Речь идет о генеральном директоре авиакомпании "Ижавиа" Александре Синельникове.

Генеральному директору российской авиакомпании "Ижавиа" Александру Синельникову грозит до 9 лет заключения из-за незаконных полетов в оккупированный Крым.

Как сообщает прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополя, сообщено о подозрении генеральному директору российской авиакомпании "Ижавиа". Его подозревают в организации незаконной перевозки лиц через государственную границу Украины в оккупированный полуостров (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса).

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об Александре Синельникове, который возглавляет компанию с мая 2018 года.

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"Пользуясь своим служебным положением и имея соответствующий функционал, он организовал схему, которая заключалась в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, из РФ на территорию оккупированного полуострова Крым и в обратном направлении", - отметили в прокуратуре.

Регулярные рейсы осуществлялись после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через украинскую госграницу, а также вопреки нормам международного права и законодательства Украины.

По данным правоохранителей, во время планирования полетов компания поддерживала координацию с российскими органами управления, в частности Росавиацией.

Всего под руководством подозреваемого авиакомпания с 2018 по 2023 годы совершила не менее 150 рейсов во временно оккупированный Крым, вопреки нормам международного права и украинского законодательства.

Синельникову грозит до девяти лет лишения свободы.

Оккупация Крыма

После оккупации украинского полуострова Россией в 2014 году Госавиаслужба Украины запретила все полеты над Крымом.

Однако, российские авиакомпании вопреки нормам международного и украинского законодательств осуществляли пассажирские перевозки до оккупированного полуострова.

В течение этих лет Украина ввела санкции против десятка российских и ряда иностранных авиакомпаний, которые совершали незаконные полеты на полуостров.

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