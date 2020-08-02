Из-за карантина Fiat Chrysler потерял 1 миллиард евро

Производство в Европе восстанавливается более медленными темпами и должно достичь уровней до пандемии к концу сентября.

Во II квартале 2020 года автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles получил чистый убыток в 1,048 миллиард евро.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Квартальная выручка

Также концерн сократил выручку на 56% из-за локдаунов, объявленных из-за пандемии, и снижением спроса.

Квартальная выручка автопроизводителя снизилась до 11,7 млрд евро с 26,7 млрд евро годом ранее.

Убыток

Скорректированный убыток до процентных и налоговых выплат в минувшем квартале составил 928 млн евро по сравнению с 1,527 млрд евро во втором квартале 2019 года.

Ситуация в США

Показатель был отрицательным во всех регионах, кроме Северной Америки, где была зафиксирована прибыль в размере 39 млн евро по сравнению с 1,565 млрд годом ранее.

Компания отметила, что спрос в США превзошел ожидания, и концерн увеличил долю на американском розничном рынке в минувшем квартале.

Глобальные продажи FCA в минувшем квартале упали на 63%, до 424 000 автомобилей.

Концерн отметил, что все его заводы в Северной Америке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись к докоронавирусной интенсивности работы.

Производство в Европе восстанавливается более медленными темпами и должно достичь уровней до пандемии к концу сентября.

Хронология событий

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% – до 7,3 тысячи единиц.

В июле 2020 года компании Peugeot-Citroen и Fiat Chrysler определились с названием для совместного автогиганта.

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