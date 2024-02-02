Выступают против предложения Еврокомиссии продлить приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт.

Ассоциация венгерских фермерских групп и кооперативов (MAGOSZ) запланировала проведение протеста на границе с Украиной. Причина – предложение Еврокомиссии продлить приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на год.

"Согласно мероприятиям, представленным на днях Еврокомиссией, неограниченный, полностью свободный импорт украинских продуктов питания будет продлен еще на 1 год... Венгерские фермеры будут действовать против этого всеми доступными средствами, самыми решительными", – говорится в заявлении ассоциации.

Венгерские фермеры считают, что ГМО продукты неконтролируемого качества, обработанные запрещенными химикатами, могут представлять угрозу не только для потребителей, но и для сельского хозяйства ЕС.

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"В знак протеста против решения Европейской комиссии мы организовываем демонстрацию фермеров в Захоне 9 февраля, в пятницу, в 11:00", – указано в заявлении.

Протесты на границе

В пятницу, 2 февраля, польские фермеры объявили о намерении начать новую блокаду границы с Украиной. Как говорится в заявлении независимого фермерского союза "Солидарность", принято решение о блокировании всех пограничных переходов, а также дорог в Польше.

В среду, 31 января, Европейская комиссия (ЕК) предложила меры по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и большей гибкости в отношении правил относительно необработанных земель.

Правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском заявило, что будет выступать против продления соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

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