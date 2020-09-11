Согласно расчетам, полеты самолетов V-образным клином сделают авиаперевозки экономичнее.

Ведущие авиастроители мира из всех сил стараются сделать перелеты экономичнее, а также сократить вредные выбросы. Успех позволит утвердиться на рынке и открыть для себя новые коммерческие возможности.

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Об этом сообщает портал Naked science.

Еще в прошлом году Airbus представила концепцию полетов птичьим клином. Предполагается, что если несколько машин образуют V-образную формацию, это позволит снизить расход топлива на 10-15 процентов.

Кто еще участвует в проекте

Как стало известно сейчас, европейский авиастроитель начал реализацию концепции, подписав соглашения с партнерами. Ими, в частности, стали французская авиакомпания French Bee и международный авиаперевозчик SAS Scandinavian Airlines.

Кроме этого, контракты с Airbus подписали Главное управление аэронавигации Франции, Национальная служба управления воздушным движением Великобритании и Eurocontrol.

Что этому предшествовало

Ранее Airbus протестировала систему автоматического взлета, используя авиалайнер A350-1000. Полученные наработки позволят в будущем сделать полеты более безопасными.

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Автор: УНИАН