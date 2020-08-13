МЭА спрогнозировало мировое падение спроса на нефть

Причиной нового падения спроса на нефть стало сокращение авиаперевозок из-за коронавируса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что сокращение авиаперевозок из-за пандемии коронавируса приведет к снижению глобального спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.

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Об этом сообщает Reuters.

Базирующееся в Париже агентство снизило прогноз на 2020 год на 140 тысяч баррелей в сутки до 91,9 миллиона баррелей в сутки. МЭА ухудшило прогноз спроса впервые за несколько месяцев.

"Спрос на авиатопливо остается основным источником слабости", - говорится в ежемесячном докладе МЭА.

"В апреле километраж авиации сократился почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а в июле дефицит все еще составлял 67%... Сектора воздушных и автомобильных перевозок, оба - важнейшие компоненты потребления нефти, продолжают испытывать трудности".

Комментарий МЭА

По мнению агентства, хотя в июне предложение превысило спрос, неопределенность в отношении будущего спроса наряду с увеличением добычи ведущими производителями означает, что восстановление баланса на нефтяных рынках будет "хрупким".

Падение цен на нефть

20 апреля, вечером цена американской нефти марки WTI обрушилась на сотни процентов до самой низкой цены за всю историю. WTI упала до отрицательного значения в -38,40 доллара за баррель.

До этого, в марте цены на нефть начали падать на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также на фоне увеличения запасов нефти в США.

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