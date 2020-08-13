МЭА спрогнозировало мировое падение спроса на нефть
Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что сокращение авиаперевозок из-за пандемии коронавируса приведет к снижению глобального спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.
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Об этом сообщает Reuters.
Базирующееся в Париже агентство снизило прогноз на 2020 год на 140 тысяч баррелей в сутки до 91,9 миллиона баррелей в сутки. МЭА ухудшило прогноз спроса впервые за несколько месяцев.
"Спрос на авиатопливо остается основным источником слабости", - говорится в ежемесячном докладе МЭА.
"В апреле километраж авиации сократился почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а в июле дефицит все еще составлял 67%... Сектора воздушных и автомобильных перевозок, оба - важнейшие компоненты потребления нефти, продолжают испытывать трудности".
Комментарий МЭА
По мнению агентства, хотя в июне предложение превысило спрос, неопределенность в отношении будущего спроса наряду с увеличением добычи ведущими производителями означает, что восстановление баланса на нефтяных рынках будет "хрупким".
Падение цен на нефть
- 20 апреля, вечером цена американской нефти марки WTI обрушилась на сотни процентов до самой низкой цены за всю историю. WTI упала до отрицательного значения в -38,40 доллара за баррель.
- До этого, в марте цены на нефть начали падать на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также на фоне увеличения запасов нефти в США.
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