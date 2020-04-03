Кабмин ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и ВВП на 2020 год

Согласно обновленному прогнозу, уровень инфляции вырастет до 11,6%.

Кабинет министров ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в ранее опубликованном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.

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Об этом говорится в постановлении правительства №253 от 29 марта.

“Внести в постановление Кабинета Министров Украины от 15 мая 2019 № 555 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы" изменения, которые прилагаются”, - говорится в сообщении.

В частности, согласно обновленному прогнозу, уровень инфляции вырастет до 11,6% с 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных 3,9%.

Кроме того, прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн с 11 тысяч гривен.

Уровень безработицы остался без изменений на уровне 9,4%.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.