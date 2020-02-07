На АЗС Украины продолжает дешеветь автогаз

По состоянию на 7 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 12,09 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 6 по 7 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-45 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, сжиженный газ подешевел на 10 копеек за литр на АЗС Avantage 7, до 10,85 грн, на АЗС АЗС «БРМС-Нафта» - до 11,59 грн, а на AMIC - до 11,19 грн.

На станциях U.GO (сеть АЗС АО «Укргазвыдобування») в Харьковской области, газ подешевел на 30 копеек за литр, до 11 грн, а на Rodnik – на 10 копеек за литр, до 11,39 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 7 февраля 2020 года средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 12,09 грн/л.

Как сообщал УНИАН, снижению цен с начала 2020 года способствовали такие факторы, как падение стоимости импортного ресурса ввиду снижения котировок газа на основных ценообразующих хабах для украинского рынка, низкий сезонный спрос в январе и перенасыщение рынка газом в декабре прошлого года.

Потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.