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Mercedes показал, как будет выглядеть новый GLA

13:56, 09 декабря 2019
Транспорт
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Онлайн-премьера автомобиля состоится 11 декабря / фото Mercedes-Benz

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Онлайн-премьера автомобиля состоится 11 декабря, однако его публичный дебют пройдет только в марте 2020 г. на Женевском автосалоне, пишет Autonews.

Дизайн GLA выполнят в стиле новых компактных моделей «Мерседеса», созданных на модульной переднеприводной платформе MFA2. Автомобиль получится примерно на 10 см выше предшественника, благодаря чему GLA станет больше напоминать кроссовер, а не высокий хэтчбек, с которым часто путают автомобиль первого поколения.

В линейку двигателей войдет 1,3-литровая бензиновая «четверка» мощностью 163 л. с., разработанная совместно с Renault, а также двухлитровый агрегат. Дизельная гамма будет представлена агрегатами мощностью от 116 до 190 лошадиных сил. Не исключено, что в дальнейшем у кроссовера появятся «заряженные» версии от AMG с индексами 35 и 45, которые получат двигатели мощностью 306 и 421 л. с. соответственно.

Ранее стало известно, что новый Mercedes-Benz GLA будет доступен с системой контроля слепых зон с функцией предупреждения при открывании двери, которая во время стоянки дает сигнал о приближении сзади другого объекта. В перечне доступных электронных «помощников» будет ряд систем полуавтоматического управления, работающих на базе комплекса камер и сенсоров.

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Теги: #автомобиль#Mercedes Benz