Mercedes-Benz показал первое изображение кроссовера GLA

Производитель опубликовал первый тизер новинки.

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер нового поколения компактного кроссовера GLA и раскрыла некоторые подробности. До официальной премьеры модели осталось чуть больше двух недель.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"О новом поколении самого маленького кроссовера в линейке известно мало - он должен подрасти в высоту сразу на 10 сантиметров, чтобы инженеры смогли увеличить высоту потолка в салоне и дорожный просвет. В длину GLA напротив немного уменьшится - на 15 миллиметров - однако за счет увеличенной колесной базы у задних пассажиров появится больше пространства для ног", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока никакой информации касательно моторной гаммы марка не раскрывает. Известно, что построят новое поколение на платформе MFA, которая лежит в основе компактной модели A-класса и CLA, а также кроссовера GLB и компактвэна B-класса.

"Официальная премьера модели состоится 11 декабря, причем марка впервые решила провести только онлайн-трансляцию без физической презентации автомобиля вживую. Вероятно, ближе к этой дате марка раскроет новые подробности о новинке", - напоминает издание.

Текущее поколение модели доступно в трех комплектациях. Базовая версия GLA 200 комплектуется 1,6-литровым мотором отдачей 150 лошадиных сил и передним приводом. Модификации GLA 250 и AMG GLA 45 оснащаются системой полного привода и двухлитровым мотором, в первом случае его мощность достигает 211 сил, а во втором - 381.

Как сообщал УНИАН, в сентябре компания Mercedes-Benz объявила о прекращении разработки двигателей внутреннего сгорания.