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Австралия запустила «умные» камеры для выявления водителей с телефонами в руках (видео)

13:56, 02 декабря 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Заработали устройства в эти выходные в штате Новый южный Уэльс, идет речь в сюжете ТСН.

Камеры способны работать днем и ночью при любой погоде. Законы штата позволяют водителям разговаривать по мобильному только, когда те используют громкую связь. А вот брать телефон в руки категорически запрещено.

Власти надеются, что умные камеры помогут бороться с нарушителями. Чиновники прогнозируют, что система поможет за два года снизить смертность от аварий на дорогах почти на треть.

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Теги: #Австралия#правила дорожного движения