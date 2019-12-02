Австралия запустила «умные» камеры для выявления водителей с телефонами в руках (видео)
13:56, 02 декабря 2019Транспорт
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Чиновники прогнозируют, что система поможет за два года снизить смертность от аварий на дорогах почти на треть.
Иллюстрация REUTERS
Австралия первой в мире запустила систему камер, обнаруживающие водителей, которые разговаривают по мобильному телефону.
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Заработали устройства в эти выходные в штате Новый южный Уэльс, идет речь в сюжете ТСН.
Камеры способны работать днем и ночью при любой погоде. Законы штата позволяют водителям разговаривать по мобильному только, когда те используют громкую связь. А вот брать телефон в руки категорически запрещено.
Власти надеются, что умные камеры помогут бороться с нарушителями. Чиновники прогнозируют, что система поможет за два года снизить смертность от аварий на дорогах почти на треть.
В Австралии заработали камеры, которые распознают водителей, говорящих по телефону за рулем
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