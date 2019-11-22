Представлен первый электрокар Lexus (фото)

Новинка построена на базе кроссовера UX.

На автосалоне в Гуанчжоу состоялась мировая премьера первого серийного автомобиля Lexus с нулевым уровнем выбросов. Электрокроссовер на базе UX поступит в продажу в Китае и Европе в 2020 году, а в Японии – в начале 2021 года. На этих рынках модель будет продаваться под названием UX 300e.

Читайте такжеУ Lexus появился новый кабриолет (фото)

В движение электрокар приводит 204-сильный электромотор, установленный на передней оси, пишет motor.ru. Его питает аккумулятор емкостью 54,3 киловатт-часа, который обеспечивает кроссоверу запас хода на уровне 400 километров по циклу NEDC.

Отследить уровень заряда батареи, а также управлять другими функциями машины, можно с помощью приложения LexusLink на смартфоне. Цены на электромобиль будут объявлены ближе к старту продаж.

Пятилетняя стратегия развития Lexus предусматривает выпуск пяти электрических моделей в различных сегментах. Компания также намерена выпускать самолеты, что позволит ей присутствовать не только на земле (автомобили) и воде (яхты), но и в воздухе.