Реконструкция Шулявского путепровода: завтра движение по проспекту Победы частично ограничат
21:42, 14 октября 2019Транспорт
160 0
Движение ограничат в связи со строительством Шулявского путепровода.
Завтра будут ремонтировать Шулявский путепровод / фото УНИАН
15 октября движение по проспекту Победы частично ограничат.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Читайте такжеКличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда
«В связи с работами по строительству Шулявского путепровода во вторник, 15 октября, движение по проспекту Победы будет частично ограничено», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter