Реконструкция Шулявского путепровода: завтра движение по проспекту Победы частично ограничат

Движение ограничат в связи со строительством Шулявского путепровода.

15 октября движение по проспекту Победы частично ограничат. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Читайте такжеКличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда «В связи с работами по строительству Шулявского путепровода во вторник, 15 октября, движение по проспекту Победы будет частично ограничено», - говорится в сообщении.

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