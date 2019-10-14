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Реконструкция Шулявского путепровода: завтра движение по проспекту Победы частично ограничат

21:42, 14 октября 2019
Транспорт
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Завтра будут ремонтировать Шулявский путепровод / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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«В связи с работами по строительству Шулявского путепровода во вторник, 15 октября, движение по проспекту Победы будет частично ограничено», - говорится в сообщении.

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Теги: #Шулявский мостпогода в Киеве