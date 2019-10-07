Авиакомпания KLM празднует 100-летний юбилей

Именно голландский перевозчик положил начало гражданским авиаперевозкам и через сто лет продолжает бросать вызов привычному понятию об авиакомпаниях.

7 октября 2019 года исполняется 100 лет со дня основания старейшей авиакомпании в мире – KLM. Именно голландский перевозчик положил начало гражданским авиаперевозкам и через сто лет продолжает бросать вызов привычному понятию об авиакомпаниях.

100-летняя история полетов

Первый в истории авиации коммерческий рейс был осуществлен в 1914 году предпринимателем Персивалем Фензлером (Percival Frenzel). Маленький биплан (он мог вместить только пилота и одного пассажира) преодолел расстояние в 30 км за 23 минуты. После этого необычный способ путешествия начал захватывать умы публики.

В 1919 году молодой летчик Альберт Плесман (Albert Plesman) поддержал проведение авиационной выставки ELTA в Амстердаме. Выставка имела большой успех, и ведущие голландские предприниматели инвестировали в открытие местной авиакомпании во главе с Плесманом. Так 7 октября 1919 года с благословления королевы Вильгельмины была основана KLM – Королевская авиационная компания.

В 1920 году пилот KLM Джерри Шо (Jerry Shaw) совершил первый перелет из Лондона в Амстердам на четырехместном биплане De Havilland DH-16. Первый интерконтинентальный рейс состоялся в 1924 году. 10 дней с 24 промежуточными посадками – именно столько занял путь из Амстердама в Джакарту.

В 1927 году американский летчик Чарльз Линдберг (Charles Lindbergh) впервые перелетел Атлантический океан в одиночку. Перелет занял около 35 часов – для сравнения, современный лайнер может преодолеть такой маршрут за менее чем 6!

KLM совершила первый трансатлантический почтовый рейс в 1934 году.

Стоит отметить, что авиапутешествия долгое время оставались дорогим удовольствием. К примеру, перелет из Амстердама в Батавию обошелся бы в 20 тыс. евро! Но популярность авиаперелетов доказала: люди хотят и любят путешествовать, и нужно им в этом способствовать.

За годы существования KLM ставила рекорд за рекордом – так, в 1993 году авиакомпания впервые в истории гражданской авиации перевезла более 10 млн пассажиров в год.

KLM также одной из первых начала активную борьбу с загрязнением атмосферы. Так, в 1999 году авиакомпания первой в мире получила сертификат ISO 14001 за систему снижения вредных выбросов в окружающую среду.

В 2019 году KLM продолжает работать над модернизацией и реновацией своего флота. Именно с этим связаны специальные КСО-проекты компании.

Развитие экопутешествий

При слове «eco-friendly» вряд ли кто-то вспомнит об авиации. И это справедливо: на долю гражданской авиации приходится около 3% всех выбросов CO 2 . KLM как один из лидеров в области устойчивого развития постоянно находится в поиске наиболее экологически безопасных решений. Своим примером голландский перевозчик показывает, как представители авиаотрасли могут присоединиться к борьбе за чистую планету. В приоритете для компании – использование переработанных материалов, сокращение расходов и переход на альтернативное топливо. Вот лишь несколько достижений KLM:

«Нет» одноразовым стаканчикам!

Основным принципом при переработке мусора является правило четырех R: rethink (пересматривать), reduce (сокращать), reuse (использовать повторно), recycle (перерабатывать). Согласно правилам KLM, мусор сортируется по 14 критериям, а на всех европейских рейсах есть возможность раздельного сбора мусора на борту. В салоне самолета используется все больше предметов, созданных из перерабатываемых материалов, – полотенца, поддоны и даже наушники. Изношенная униформа также отправляется на переработку, из нее потом делают ковровое покрытие и дорожные аксессуары.

Перевозчики заботятся о том, чтобы избегать перерасхода пищевых продуктов на рейсах. Одной из главных инициатив авиакомпании стало внедрение экоупаковок для сэндвичей – такая упаковка из переработанных материалов позволяет сэкономить до 50 т картона в год! Еще один интересный факт – 9,4 млн сэндвичей в новой экоупаковке были приготовлены для выполняемых внутри Европы рейсов.

В планах KLM – к 2030 году сократить объем отходов на 50% по сравнению с 2011 годом.

Переход на биотопливо

В 2009 году KLM стала первой компанией в мире, которая начала осуществлять регулярные коммерческие рейсы на биотопливе. Инициатива была успешной – теперь голландский перевозчик вместе с партнёрами разрабатывает и инвестирует в еще более экологически безопасное горючее. Так, в начале июня 2019-го КLM взяла на себя обязательство в ближайшие 10 лет закупать 75 тыс. тонн авиационного биотоплива в год. Оно будет производиться из местных сырьевых отходов и продуктов переработки на первом в Европе заводе SAF (sustainable аviation fuel).

Компания также стремится обновить существующий воздушный парк более легкими суднами, что поможет значительно сократить расходы горючего.

Самолет будущего

Одним из самым амбициозных экопроектов компании является разработка настоящего самолета будущего. KLM уверена – вскоре облететь планету можно будет без вреда для окружающей среды. Компания совместно с Делфтским техическим университетом разработала самолет Flying-V, который отличается необычной конструкцией, экологичностью и экономностью. Новая модель будет расходовать на 20% меньше топлива по сравнению с нынешними авиалайнерами и при этом сможет разместить около 314 человек в салоне. Меньший расход топлива самолетом достигается за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле, а также за счет аэродинамического дизайна. Кстати, свое имя новинка получила в честь легендарной электрогитары Gibson Flying-V, на которой творили музыкальную революцию Джими Хендрикс и Кит Ричардс.

«Один билет – одно дерево»

Для всех, кто вдохновился историями об экодеятельности KLM, есть хорошая новость: пассажиры также могут присоединиться к борьбе за чистое будущее. Компания разработала уникальную программу CO2ZERO по компенсации вредных выбросов. Бронируя билет, пассажир может сам рассчитать углеродный след от полета (с помощью специального приложения) и возместить ущерб. Каждый цент отчисляется на высадку тропических лесов в Центральной Америке.