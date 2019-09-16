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BMW не будет обновлять свой электрокар i3: в компании рассказали, почему

12:58, 16 сентября 2019
Транспорт
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BMW не планирует обновлять электрокар i3 / фото BMW

Компания BMW не будет модернизировать электрический хэтчбек i3: модель продолжат выпускать в том виде, в котором она впервые сошла с конвейера шесть лет назад.

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Об этом в интервью Financial Times рассказал глава отдела продаж и маркетинга BMW Питер Нота, передает motor.ru.

Он объяснил, что это решение было принято из-за растущего спроса на электромобиль.

«Никаких конкретных планов относительно преемника i3 нет, – заявил Нот. – Для шестого года продаж i3 показывает себя хорошо на рынке: в первой половине текущего года спрос увеличился на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в августе 2019 года рост составил 30 процентов».

фото BMW

Всего с момента появления модели по всему миру было реализовано более 150 тысяч экземпляров i3. «Именно поэтому электрический хэтчбек в его нынешнем виде будет продаваться еще несколько лет», – заключил Нот.

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Теги: #электромобиль#BMW