Подстаканники - все?: украинские поезда хотят лишить главной "изюминки" (фото)

Традиционные металлический подстаканники могут заменить бумажными стаканчиками.

"Укрзализныця" рассматривает возможность использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках просто стеклянные или бумажные стаканчики.

Об этом сообщил в Facebook руководитель УЗ Евгений Кравцов.

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"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" - спрашивает он Facebook-сообщество и показывает макет новой посуды.

В комментариях некоторые выступил против идеи, предупреждая об увеличении количества отходов от бумажных стаканов, тем более с пластиковой крышечкой, которую хорошо видно на рисунке.

Кравцов заверил, что пластика на стаканчиках не будет. Их планируют сделать или бумажными, или стеклянными.