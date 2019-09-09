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Подстаканники - все?: украинские поезда хотят лишить главной "изюминки" (фото)

19:21, 09 сентября 2019
Транспорт
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В комментариях некоторые выступил против идеи / Facebook Евгений Кравцов

"Укрзализныця" рассматривает возможность использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках просто стеклянные или бумажные стаканчики.

Об этом сообщил в Facebook руководитель УЗ Евгений Кравцов.

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"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" - спрашивает он Facebook-сообщество и показывает макет новой посуды.

В комментариях некоторые выступил против идеи, предупреждая об увеличении количества отходов от бумажных стаканов, тем более с пластиковой крышечкой, которую хорошо видно на рисунке.

Кравцов заверил, что пластика на стаканчиках не будет. Их планируют сделать или бумажными, или стеклянными.

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Теги: #поезд#Укрзализныця