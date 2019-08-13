Audi вскоре покажет новый 600-сильный универсал

Немецкая компания представит в сентябре на Франкфуртском автосалоне универсал RS6 Avant следующего поколения.

Компания Audi опубликовала тизер новой RS-модели, премьера которой состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Предполагается, что речь идет об универсале RS6 Avant следующего поколения.

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Новый Audi RS6 Avant оснастят четырехлитровым твин-турбомотором, которым комплектуется, например, Porsche Panamera и Lamborghini Urus. Отдача агрегата составит около 600 л. с., что примерно на 40 сил мощнее двигателя универсала нынешнего поколения, пишет Autonews.

Силовой агрегат будет работать вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода на базе дифференциала Torsen. Использование модульной архитектуры MLB второго поколения позволит сделать автомобиль примерно на 80 кг легче предшественника. Предполагается, что новый Audi RS6 сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 сек., а его максимальная скорость составит 310 км в час.

Ранее стало известно, что компания Audi до конца 2019 г. представит шесть новых или обновленных «заряженных» автомобилей из линейки RS. В частности, речь идет о спортивных кроссоверах RS Q3 и RS Q3 Sportback, которые оснастят 2,5-литровым наддувным пятицилиндровым мотором мощностью около 400 лошадиных сил. Кроме того, не исключено, что в нынешнем году компания из Ингольштадта представит спортивный хэтчбек RS7 Sportback, укомплектованный четырехлитровым V8, выдающим около 600 сил.

Наконец, в скором времени может дебютировать спортивная модификация флагманского кроссовера Q8, а также «горячий» вариант универсала RS4 Avant. Такой автомобиль укомплектуют 2,9-литровым двигателем V6, выдающим 444 лошадиных силы.