Hyundai проводит испытания гоночного электрокара

Премьера автомобиля состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

Автоспортивное подразделение Hyundai готовится к участию в соревнованиях для электромобилей.

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Об этом сообщает портал motor.ru.

"Прототип гоночного автомобиля на батарейках разрабатывался несколько месяцев и сейчас проходит тесты. В каком чемпионате будет принимать участие Hyundai пока держится в секрете: возможно, что это будет серия Formula E", - говорится в сообщении.

Руководитель гоночной команды Hyundai Андреа Адамо заявил, что участие в соревнованиях электромобилей станет "новой главой" в автоспортивной программе южнокорейского бренда. Адамо дал понять, что речи об уходе заводской команды из чемпионата мира по ралли WRC не идёт и проекты будут развиваться параллельно.

Эксперты полагают, что электрическую силовую установку Hyundai разрабатывает совместно с фирмой Rimac. В мае этого года корпорация Hyundai-KIA инвестировала в хорватского производителя гиперкаров 80 миллионов евро, поэтому партнерство выглядит логичным шагом.

Дебют нового электрокара и подробности о том, где именно он будет выступать, Hyundai обнародует 10 сентября на Франкфуртском автосалоне. Вполне возможно, что тогда же команда назовёт имена боевых пилотов.