Возвращение лицензии "первому украинскому лоукосту" SkyUp пытаются затянуть

17 июля в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного суда поступили сразу две кассационные жалобы якобы от имени истицы Пасенко Оксаны, которая, как выяснили журналисты, на самом деле не подавала иск.

Жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозки пассажиров, якобы пытается обжаловать апелляцию авиаперевозчика. В то же время, как выявили ранее журналисты, Пасенко на самом деле не подавала иск в Барышевский районный суд, и позже обратилась в полицию и написала заявление об отказе от иска.

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Как передает Радио Свобода, на сайте «Судебная власть Украины» указано, что 17 июля в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного суда поступили сразу две кассационные жалобы якобы от имени Оксаны Пасенко. Предметом иска значится "защита прав потребителей и пресечения действия, нарушающего право и принудительное исполнение обязанности в натуре". То есть, как обнаружили журналисты, имеется в виду исполнение решения Барышевского суда о приостановлении лицензии авиаперевозчика.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp Airlines, которая в Киевском апелляционном суде оспаривает это решение, заявили, что обе эти жалобы – «абсолютно бессмысленны».

«По информации, полученной из информационного центра гражданского Кассационного суда ВС, одна жалоба от якобы Пасенко – на определение Киевского апелляционного суда об открытии апелляционного производства, а вторая – на определение этого же суда об остановке дела к моменту рассмотрения вопроса об отводе судьи, которое заявил адвокат Пасенко. При этом, на момент подачи жалобы данный вопрос уже был решен, отвод удовлетворен, назначен новый состав суда. Поэтому, обе эти кассационные жалобы, по нашему мнению, абсолютно бессмысленны», – сообщил «Схемам» директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Учитывая «ненастоящесть» истицы, эти жалобы от ее же имени, свидетельствуют о намерении затянуть дело – считает юрист по авиационному праву Андрей Гук.

«Это делается для того, чтобы через такую волокиту оставить скандальное определение суда о приостановлении лицензии в силе как можно дольше. Зачем, если оно оказалось таким, которое не могут выполнить ни Госавиаслужба, ни SkyUp? Могу предположить только одно – ждут каких-то изменений. Печальным является то, сколько времени уже суды не могут пережевать, почувствовать горький привкус и выплюнуть этот иск и обеспечение иска», -- говорит он.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области решил приостановить лицензию «первого украинского лоукоста» SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании «осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу».

«Схемы» нашли истицу к SkyUp: оказалось, заявление в Барышевский суд она не писала. 18 июня Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что не подавала иск. Позже стало известно, что она подала заявление об отказе от якобы своего иска.

24 июня на основании расследования «Схем» Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp.

Судья Елена Литвиненко подала заявление об отставке, которую должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но за несколько дней до рассмотрения она это заявление отозвала.

19 июля ВРП открыла относительно Елены Литвиненко дисциплинарное дело.

В свою очередь, SkyUp решил обжаловать определение барышевской судьи Елены Литвиненко о приостановлении действия его лицензии в Апелляционном суде – и подал апелляционную жалобу.

Первое ее рассмотрение состоялось 25 июня. На заседание пришел Евгений Ровный, который представился адвокатом Оксаны Пасенко – и сразу заявил отвод судье. Сейчас к делу уже приступил другой судья.