Электрозарядки могут стать обязательными для всех украинских АЗС

С 1 июля вступили в силу изменения в ГСН для автостоянок и гаражей, которые ввели обязательное устройство 5% машиномест на новых или реконструированных парковках с возможностью подзарядки электрозарядками.

Минрегион намерен сделать обязательной установку электрозарядок на автомобильных заправочных станциях АЗС.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, сейчас рассматривается соответствующие изменение в государственные строительные нормы (ГСН).

«Количество электромобилей в Украине, как и во всем мире, постоянно увеличивается. И надо заранее позаботиться о необходимых зарядных устройствах для этих авто. Мы уже внесли изменения в строительные нормы об обязательном обустройство электрозарядок на парковках. Сейчас же есть предложение об обязательном устройстве электрозарядных станций и на АЗС. Эксперты и специалисты по разработке ГСН сейчас активно изучают это предложение - внести новые изменения в соответствующие строительные нормы, чтобы на новых и реконструированных АЗС в обязательном порядке проектировались зарядки для электромобилей", - написал замминистра.

Он отметил, что с 1 июля этого года вступили в силу изменения в государственные строительные нормы относительно автостоянок и гаражей, которые ввели обязательное устройства 5% машиномест на новых или реконструированных парковках с возможностью подзарядки электрозарядками.

"Мы смотрим на перспективу, поэтому стараемся, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках были с электрозарядками. И чтобы во всех других общественных местах они обязательно устраивались. В первую очередь на автозаправках и возле жилых домов", - добавил Парцхаладзе.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Верховная Рада поддержала в целом законопроект №10405 о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, который направлен на урегулирование вопроса с парковками и зарядными станциями для электрокаров. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.