На электрокары будут устанавливать зеленые номера

Закон также урегулирует вопрос обустройства паркомест и зарядки для автомобилей.

Верховная Рада приняла закон, которым вводит дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также - зеленые номера для электрокаров.

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За принятие соответствующего Закона проголосовали 233 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Украины Алексей Рябчин сообщил, докладывая по законопроекту №10405, что принятие закона позволит обеспечить защиту прав водителей транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, для доступа к зарядным станциям электромобилей.

«Законопроект очень простой. Он дает возможность внедрить зеленые номера для электрокаров, урегулировать вопрос обустройства паркомест, зарядки для автомобилей», - отметил он.

Согласно пояснительной записке, одной из проблем, которая тормозит развитие электромобильности в Украине, является вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков.

«Неоднократно зафиксированы случаи, когда места, которые оснащены зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя. Это создает проблемы для доступа электрокаров к зарядной станции, часто препятствует дальнейшему движению электромобилей из-за низкой заряженность аккумулятора и тормозит развитие инфраструктуры», - говорится в документе.

Отмечается, что кроме соответствующих дорожных знаков, также в Украине не урегулирован вопрос идентификации транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

«В частности, такие знаки используются в Австрии, Германии, Венгрии, Норвегии, Великобритании, Китае, Индии, Латвии, провинции Онтарио в Канаде... Принятие законопроекта позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем с лучшими европейскими и мировыми образцами», - говорится в документе.