Пользователям необходимо будет подписать новое соглашение.

Мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.

Пользователям необходимо будет подписать новое соглашение, однако новая политика конфиденциальности начнет действовать только с середины мая. Об этом сообщает Financial Times.

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Как пишет издание, ранее предполагалось, что пользователи должны были согласиться на новую сделку до 8 февраля. Однако, после появления информации о передаче персональных данных, многие пользователи начали отказываться от WhatsApp.

Представители мессенджера отметили, что решение принято из-за «дезинформации о том, как работает приватность и безопасность в WhatsApp».

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

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Автор: Елена Коваленко