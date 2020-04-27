Telegram анонсировал запуск групповых видеозвонков

Пока неизвестно, когда именно в 2020 году такая функция станет доступной пользователям.

Мессенджер Telegram сделает доступной для своих пользователей функцию групповых видеозвонков в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера в своем официальном блоге.

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«Нынешние глобальные ограничения показали, насколько важным является качественный инструмент для видеозвонков. Видеозвонки сейчас – это практически то же, что и текстовая переписка в 2013. Мы планируем представить своим пользователям функцию групповых видеозвонков в 2020 году», - сказано в сообщении.

Пресс-служба не уточнила, когда именно в 2020 году такая функция станет доступной пользователям.

Кроме этого, согласно сообщению, по итогам 2019 года Telegram увеличил количество своих пользователей на 100 млн человек по сравнению с 2018 годом – до 400 млн.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 Киевской городской госадминистрации запустил Telegram-бот для дистанционного контроля за соблюдением киевлянами режима самоизоляции.

Справка УНИАН. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создателем мессенджера является Павел Дуров, основатель российской социальной сети «Вконтакте».