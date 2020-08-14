Обнародованы первые результаты тестов спутникового интернета от Илона Маска

Скорость скачивания в бета-версии «интернета от Илона Маска» колеблется от 35,5 до 60,2 Мбит/мс

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила бета-тестирование проекта Starlink — спутниковой системы для обеспечения населения планеты глобальным доступом к интернету.

Об этом сообщает Naked-science.

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Как сообщает издание, сейчас орбитальная группировка спутников насчитывает 600 аппаратов; более 500 из них — эксплуатационные модели версии 1.0.

Программа бета-тестирования Starlink пока ограничена севером США и южными территориями Канады.

Скорость скачивания

Первые результаты проверки скорости работы спутникового интернета от SpaceX уже выложены в Сеть. Скорость скачивания колебалась от 35,5 до 60,2 Мбит/мс, скорость выгрузки данных — в диапазоне от 4,6 до 17,7 Мбит/мс. Средняя задержка по итогам серии тестов составляла порядка 30-40 мс, в отдельных случаях достигая 90 мс.

Ожидаемая скорость после полноценного запуска

По словам представителей SpaceX, после полноценного запуска системы Starlink она будет обеспечивать скорость скачивания данных до 1 Гб/с при задержках не более 35 мс.

Цена

Стоимость доступа к спутниковому интернету еще не озвучивается; по оценкам отраслевых экспертов, для США и Канады она должна составить порядка 100 долларов в месяц.

Полноценное развертывание системы Starlink на ближайшее время. Как пишет издание, у компании SpaceX для этого уже есть разрешение на вывод 42 тысяч спутников на околоземную орбиту.

Что такое SpaceX

SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.

7 августа 2020 года SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.

13 августа 2020 года SpaceX открыли вакансию сотрудника на первый курорт у космодрома.

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Автор: Елена Коваленко