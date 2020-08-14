Обнародованы первые результаты тестов спутникового интернета от Илона Маска
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, запустила бета-тестирование проекта Starlink — спутниковой системы для обеспечения населения планеты глобальным доступом к интернету.
Об этом сообщает Naked-science.
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Как сообщает издание, сейчас орбитальная группировка спутников насчитывает 600 аппаратов; более 500 из них — эксплуатационные модели версии 1.0.
Программа бета-тестирования Starlink пока ограничена севером США и южными территориями Канады.
Скорость скачивания
Первые результаты проверки скорости работы спутникового интернета от SpaceX уже выложены в Сеть. Скорость скачивания колебалась от 35,5 до 60,2 Мбит/мс, скорость выгрузки данных — в диапазоне от 4,6 до 17,7 Мбит/мс. Средняя задержка по итогам серии тестов составляла порядка 30-40 мс, в отдельных случаях достигая 90 мс.
Ожидаемая скорость после полноценного запуска
По словам представителей SpaceX, после полноценного запуска системы Starlink она будет обеспечивать скорость скачивания данных до 1 Гб/с при задержках не более 35 мс.
Цена
Стоимость доступа к спутниковому интернету еще не озвучивается; по оценкам отраслевых экспертов, для США и Канады она должна составить порядка 100 долларов в месяц.
Полноценное развертывание системы Starlink на ближайшее время. Как пишет издание, у компании SpaceX для этого уже есть разрешение на вывод 42 тысяч спутников на околоземную орбиту.
Что такое SpaceX
- SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.
- 7 августа 2020 года SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky.
- 13 августа 2020 года SpaceX открыли вакансию сотрудника на первый курорт у космодрома.
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