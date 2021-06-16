В ЕС заявили об угрозе конкуренции со стороны техногигантов.

США призывают Европейский Союз воздержаться от излишнего давления на таких техногигантов, как Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft.

Об этом сообщает Financial Times.

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По информации издания, Совет национальной безопасности США написал письмо в адрес ЕС с жалобами излишнее давление в адрес техногигантов.

В письме говорится о том, что депутат Европарламента Андреас Шваб считает, что «большие проблемы» для конкуренции в ЕС создают пять американских техногигантов: Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft.

«Давайте сосредоточимся на самых больших проблемах, на самых узких местах. Давайте перейдем к делу — один, два, три, четыре, пять — и, может быть, шесть с Alibaba. Но давайте не будем начинать с числа семь, с европейского бизнеса, чтобы угодить Байдену», — заявил Швабб.

В письме отмечается, что подобные комментарии и подходы и чрезвычайно затрудняют сотрудничество в области регулирования между США и Европой и дают понять, что Еврокомиссия «не заинтересована в добросовестном взаимодействии с Соединенными Штатами».

«Мы особенно обеспокоены недавними комментариями докладчика Европейского парламента по Закону о цифровых рынках Андреаса Шваба, который предположил, что DMA, несомненно, должен нацеливаться только на пять крупнейших компаний США», — говорится в письме.

Совет назбезопасности разослал это письмо сотрудникам делегации ЕС в столице США в рамках обычного обмена информацией между Вашингтоном и Брюсселем.

Антимонопольное расследование

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Автор: Елена Коваленко