Тариф на доставку посылок вырастет на 5 гривень, а на их упаковку – на 1-6 гривень.

Группа компаний "Новая Почта" с 20 марта повышает тарифы на доставку отправлений и на их упаковку.

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Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Повышение тарифов в НП объясняют экономическими причинами.

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, "Новая Почта" долгое время сознательно не повышала тарифы. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией", – говорится в сообщении пресс-службы.

Тариф на доставку посылок вырастет на 5 гривен, а на их упаковку – на 1-6 гривны.

При этом отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки в соответствии с правилами упаковки "Новой почты".

"Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное – чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу", – говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН