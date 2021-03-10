При этом Кабмин фиксирует также попытки монопольных сговоров и манипуляций.

Ускорение инфляции в Украине вызвано объективными факторами, заявил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство в ежедневном режиме оценивает данные о ценах на социальные товары, ценах на продукты, которые растут больше всего. Уже сейчас могу сказать, что рост происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций", - сказал он.

По словам премьера, Кабмин ведёт диалог с ключевыми группами производителей и торговых сетей – обсуждается вопрос увеличения предложения, что должно сбалансировать цены.

Шмыгаль добавил, что такая стабилизация цен должна произойти в конце марта.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в феврале в годовом выражении - по сравнению с февралем 2020 года - составила 7,5%, ускорившись с 6,1% в январе. Инфляция на потребительском рынке в феврале по сравнению с январем 2021 года составила 1%.

В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на алкогольные напитки - на 1,4%, табачные изделия - на 1,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% произошло в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.

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Автор: Дмитрий Шварц