Ассоциация плательщиков налогов Украины огласила результаты Всеукраинского рейтинга "Добросовестные плательщики налогов-2020" и отметила лучших. На победу в рейтинге претендовало 127 национальных компаний из разных сфер экономики. Жюри рейтинга выбрало среди них победителей в 17 номинациях.

Киевстар стал победителем рейтинга с самым высоким результатом среди крупных предприятий отрасли информации и телекоммуникаций. Так за 2020 год компания перечислила в госбюждет 9,3 млрд грн налогов и сборов, что на 14% больше, чем годом ранее.

Кроме того, Киевстар ежегодно инвестирует миллиарды гривен в развитие в Украине современных мобильных технологий. Выполняя свои обязательства по Меморандуму об обеспечении максимального покрытия сетями 4G, который мобильные операторы подписали с Правительством Украины, Киевстар в 2020 и первой половине 2021 года инвестировал 7,3 млрд грн в строительство 4G сетей. На сегодня услуги 4G от Киевстар есть на территории, где проживает 89% населения Украины. Благодаря доступности новых мобильных технологий использование мобильного интернета на абонента в городах и селах практически сравнялось.

Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстар: "социально-экономическая стабильность и благополучие общества во многом зависят от ответственного бизнеса, который наполненяет госбюджет. Однако это требует усилий всех сторон. В частности, важно, чтобы государство минимизировало сложности для работы предприятий и не создавало дополнительного бюрократического и фискального давления".

Киевстар развивает бизнес с учетом потребностей общества. Компания помогает Национальной полиции Украины в поиске пропавших детей, поддерживает образовательные проекты для школьников, организует стажировки для студентов, инициировала проект SMS-благотворительности "Детская надежда", внедрила платформу с онлайн уроками по новым мобильным технологиям для людей элегантного возраста. В 2020 году Киевстар выделил 30 млн грн для закупки в больницы Украины аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов жизнедеятельности пациентов, защитных костюмов для медиков, и др.

Рейтинг "Добросовестные плательщики налогов" основывается на данных Государственной налоговой службы Украины. При оценке рейтинговая комиссия также учитывает достижения компаний по соблюдению налоговой дисциплины, количеству официально трудоустроенных людей, суммы средств, выделяемых на благотворительность и социальные программы.

Автор: Иван Бойко