В работе сервиса GitHub произошел многочасовой сбой

Причину неполадок сервис не указал

Популярный у разработчиков ресурс GitHub ушел в офлайн практически на три часа.

О сбое GitHub сообщил в своем Twitter.

О «серьезном сбое» в работе сервиса GitHub сообщил в 8:53 в своем Twitter. Причину неполадок сервис не указал. В GitHub сообщили, что источник ошибки обнаружен и ведутся работы по восстановлению доступа к сервису.

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В общей сложности, сбой продлился более трех часов. Согласно последнему сообщению от команды сервиса в Twitter, GitHub уже вернулся к работе в штатном режиме.

Это сбой стал для сервиса вторым за последние две недели.

Справка УНИАН. GitHub — крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Сервисом GitHub пользуются, в том числе и компании Apple, Google, Amazon и Facebook. В 2018 году сервис купила Microsoft за $7,5 млрд. По итогам 2019 года количество пользователей GitHub выросло до 41 млн.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2019 года, крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub начал ограничивать учетные записи разработчиков в странах и регионах, которые находятся под торговыми санкциями США.

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