Sony Xperia 5 II получит слот для карт памяти MicroSD и разъём для наушников 3,5 мм.

Смартфон Sony Xperia 5 II получил сертификат Федеральной комиссии по связи США, что указывает на скорый выход устройства.

Теперь же смартфон появился в базе данных китайского регулятора TENAA. Об этом сообщает Ixbt.com.

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Смартфон будет поддерживать 5G, он имеет слоты для двух SIM-карт и работает под управлением Android.

Модели XQ-AS72 и XQ-AT72 поддерживают двухрежимную сеть 5G. Размер экрана телефона составляет 6,5 дюйма, а габариты корпуса составляют 166 х 72 х 7,9 мм. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3860 мА/ч.

Sony Xperia 5 II будет оснащён однокристальной системой Snapdragon 865. Он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Экран будет поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц. Модель XQ-AT42 будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти.

Смартфон получил тройную камеру с датчиками изображения разрешением по 12 Мп, а также 3-кратным оптическим зумом. Sony Xperia 5 II получит слот для карт памяти MicroSD и разъём для наушников 3,5 мм.

Презентация ожидается 17 сентября, ожидается, что в США этот смартфон будет стоить 999 долларов.

Хронология событий

10 февраля 2020 года стало известно о том, что презентацию флагмана Sony Xperia отменили из-за коронавируса.

24 февраля 2020 года Sony представила флагманский 5G-смартфон.

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Автор: УНИАН