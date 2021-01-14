Акции Facebook потеряли в стоимости 4% 11 января и 2,2% 12 января.

Facebook и Twitter потеряли более $50 миллиардов капитализации после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в связи с событиями в Капитолии.

Об этом сообщает Business Insider.

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Акции Facebook потеряли в стоимости 4% 11 января и 2,2% 12 января. По состоянию на 13 января цена установилась на уровне 251,64 доллара. Компания потеряла около $47,6 миллиардов капитализации по сравнению с 8 января и стоит около 716 млрд долларов.

Акции Twitter также продолжили сокращаться: на 6,4% 11 января и на 2,4% 12 января. 13 января акции вновь выросли на 2,9%, цена установилась на уровне 47,22 доллара, а капитализация составляет 37,6 миллиарда.

Против 8 января рыночная стоимость Twitter Inc. сократилась на около $3,5 миллиарда долларов.

История с аккаунтами Трампа

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине).

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

12 января 2021 года появилась информация о том, что с момента блокирования аккаунтов президента США Дональда Трампа рыночная капитализация Facebook сократилась на $41 млрд, а Twitter — на $3 млрд.

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Автор: Елена Коваленко