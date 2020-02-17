Падение раскладушек: гибкие смартфоны Motorola и Samsung сравнили в краш-тесте (видео)

В итоге Samsung Galaxy Z Flip оказался абсолютным фаворитом, он с честью выдержал падения в открытом состоянии. Экран не повредился, а треснувшую стеклянную часть корпуса, как утверждает источник, заменить будет не так уж и дорого.

На YouTube-канале EverythingApplePro опубликовали крайне интересное сравнение двух новых смартфонов следующего поколения — Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr.

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Их объединяет то, что оба смартфона оснащены сгибающимися дисплеями, причем они складываются одинаковым образом: гибкий дисплей остается внутри корпуса, который должен защищать его от повреждений, пишет ixbt.com.

Обозреватель изначально отметил явно превосходство Samsung Galaxy Z Flip над Motorola Razr. Это сильно ощущается по материалам корпуса, качеству сборки, шарнирному соединению (у Samsung Galaxy Z Flip оно лучше защищено от попадания мусора) и прочим параметрам. Samsung Galaxy Z Flip воспринимается как более дорогой и завершенный продукт, при этом он обладает лучшими характеристиками. Единственным превосходством Motorola Razr является внешний экран большей диагонали.

Интересно то, что гибкий экран Samsung Galaxy Z Flip покрыт ультратонким защитным стеклом, тогда как поверхность основного дисплея Motorola Razr является пластиковой. Все первые пользователи утверждают, что тактильные ощущения при использовании Samsung Galaxy Z Flip лучше.

Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr испытывали на прочность при падениях, с которыми часто встречаются пользователи смартфонов. Именно из-за падений в основном и выходят из строя экраны, которые являются крайне дорогими в новых гибких смартфонах.

В итоге Samsung Galaxy Z Flip оказался абсолютным фаворитом, он с честью выдержал падения в открытом состоянии. Экран не повредился, а треснувшую стеклянную часть корпуса, как утверждает источник, заменить будет не так уж и дорого.