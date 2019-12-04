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Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

09:11, 04 декабря 2019
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Иллюстрация \ REUTERS

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До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata, сообщает kommersant со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, полностью заменить детали удалось в базовых станциях 5G и в смартфоне Mate 30 Pro. Единственным американским продуктом в смартфоне осталась Android OS от Google , но и ее Huawei может заменить на собственную HarmonyOS.

Китайская телекоммуникационная корпорация находится под санкциями США с мая 2019 года. Как сообщала The New York Times, президент США Дональд Трамп хочет использовать Huawei как рычаг давления на Китай в торговых переговорах. Американский Минюст считает, что Huawei и китайская ZTE представляют угрозу безопасности США.

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Теги: #США#Huawei