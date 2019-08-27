Apple закрыла уязвимость, всплывшую в недавнем обновлении iOS

Обновление iOS содержит исправление для уязвимости, позволяющей "вредоносному приложению выполнять произвольный код с системными привилегиями".

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения, чтобы исправить проблему, которую она ранее уже устранила, но затем она снова проявилась непонятным образом.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"13 мая этого года было выпущено обновление iOS 12.3, которое обеспечивало защиту мобильных устройств Apple (iPhone 5S и более поздних версий, iPad Air и более поздних версий, а также iPod touch шестого поколения) от уязвимости, которая может привести к джейлбрейку. Однако вышедшее позднее обновление iOS 12.4 непреднамеренно отменило это исправление и снова сделало устройства уязвимыми для атаки. Это вынудило компанию оперативно выпустить очередное дополнительное обновление с исправлением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление iOS 12.4.1 содержит исправление для уязвимости, позволяющей "вредоносному приложению выполнять произвольный код с системными привилегиями".

Вместе с тем, Apple также выпустила обновления watchOS 5.3.1, tvOS 12.4.1 и macOS 10.14.6.