lifecell увеличил убыток и потерял абонентов

Оператор в первом квартале увеличил чистый убыток на 50% - до 267 млн грн.

Украинский оператор мобильной связи lifecell в январе-марте 2019 года увеличил чистый убыток на 50%, до 267,2 млн грн, по сравнению с 178,2 млн грн убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

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Согласно сообщению, при этом доход lifecell за отчетный период вырос на 17,2% – до 1,415 млрд грн.

Отмечается, что такое увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от потребления мобильного интернета и ростом дата-трафика.

По информации пресс-службы, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора по итогам первого квартала 2019 года вырос на 61,5% - до 815,5 млн грн. При этом маржа EBITDA составила 57,6% (47,8% в первом квартале 2018 года).

Количество абонентов компании в первом квартале 2019 года, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сократилось на 10,4% – до 6,9 млн, что оператор объясняет снижением количества пользователей нескольких SIM-карт.

При этом активная база пользователей скоростного интернета на базе 4.5G составила 36% от всех пользователей мобильного интернета компании на конец первого квартала 2019 года.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) компании за отчетный период вырос на 29,8% – до 66,7 грн.

«Такое увеличение ARPU обусловлено ростом потребления скоростного мобильного интернета и увеличением количества пользователей тарифов с высоким ARPU», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в первом квартале 2019 года капитальные вложения lifecell уменьшились на 86,2% в годовом выражении - до 357,8 млн грн по сравнению с 2,588 млрд грн в первом квартале 2018 года.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи lifecell в 2018 году получил чистый убыток в размере 1,3 млрд грн, тогда как в 2017 году чистый убыток составил 503,6 млн грн.

Справка УНИАН. ООО «Лайфселл» на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcel.