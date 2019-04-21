В МИД Польши предлагают сделать бесплатным роуминг для украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в конце 2018 года прогнозировал первые серьезные результаты в вопросе отмены роуминга с Европейским Союзом в 2019 году.

Одним из новых проектов, которые Министерство иностранных дел Польши планирует инициировать в рамках развития программы «Восточного партнерства», является отмена платы за роуминг в Польше для жителей соседних стран, в том числе украинцев.

Читайте такжеВ Польше подсчитали, сколько миллиардов украинские заробитчане отправили на родину

Об этом заявил замглавы МИД Польши Марцин Пшидач в интервью польскому изданию РАР по случаю десятой годовщины существования «Восточного партнерства».

Так, по словам чиновника, Польша намерена добиваться сближения правовых систем государств-участников «Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина – ред.) с европейскими системами. Второе предложение Польши – сделать ставку на секторальное сотрудничество.

«Примером таких действий может служить, например, отмена роуминговых сборов, которые будут очень ощутимы для простых людей, в том числе для украинцев, проживающих в Польше», - отметил Пшидач.

Как сообщал УНИАН, разговоры об отмене роуминга в ЕС ведутся уже давно. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в конце 2018 года прогнозировал первые серьезные результаты в вопросе отмены роуминга с Европейским Союзом в 2019 году.