По данным портала Экосистема, более 370 предприятий в Украине сегодня имеют лицензии на деятельность в сфере управления опасными отходами, подчеркнула координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала правительство решить проблему с управлением опасными отходами: Украине грозит коллапс.

5 декабря Кабмин одобрил постановление о лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по управлению опасными отходами. Но этот документ содержит ряд неоднозначных моментов, которые затрудняют реализацию реформы управления отходами. Коллапса, который может ожидать страну уже через месяц, можно избежать - если подтвердить условия для сохранения в силу лицензий, и не требовать от предприятий необходимости получать новые лицензии. Об этом идет речь в официальном заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"Европейская Бизнес Ассоциация, и, в частности, Комитет промышленной экологии и устойчивого развития еще весной начали сигнализировать Минприроды о необходимости заблаговременной разработки и обновления лицензионных условий. К сожалению, замечания бизнес-сообщества так и не были учтены, и принятый документ содержит ряд неоднозначных моментов", – говорится в заявлении.

Видео дня

Так, в ЕБА отметили, что согласно закону №222-VIII, лицензия на управление опасными отходами выдается на неограниченный срок. Но ни одна норма прямо не определяет, что лицензии, выданные до вступления в силу, перестают действовать.

"Постановлением для получения лицензии требуется наличие заключения по оценке воздействия на окружающую среду (ОВС). Но компании, которые начали свою деятельность до принятия закона об ОВС в 2017 году, не могут получить такой документ - зато они имеют выводы государственной экологической экспертизы, которые не могут использовать несмотря на то, что они имеют одинаковую юридическую силу", - указывают в Ассоциации.

В ЕБА отмечают: фактически, у компаний остался месяц для получения новой лицензии, а это невозможно, поскольку только для обязательной проверки Минприроды требуется 20 рабочих дней. Таким образом, уже с 1 января Украина столкнется с коллапсом.

"По данным портала Экосистема, более 370 предприятий в Украине сегодня имеют лицензии на деятельность в сфере управления опасными отходами. Учитывая отсутствие правовой определенности регуляторных актов, а также нереальные сроки для получения новых лицензий действующими лицензиатами, вероятность остановки целой отрасли является достаточно высокой. Это вероятно ударит по имиджу Украины и ее последующим евроинтеграционным перспективам. Единственным решением в этой ситуации может стать подтверждение условий для сохранения в силу лицензий и отсутствия необходимости получать новые лицензии действующим предприятиям", – подчеркнула координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко.